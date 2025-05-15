В Самаре дело Олега Бойко доверили судье, разбиравшей убийство Екатерины Пузиковой

Материалы по уголовному делу бывшего руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко переданы судье Ленинского районного суда Анне Грицык. Информация размещена на сайте учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

До этого Анна Грицык вела процессы по ряду громких уголовных дел. В частности, она рассматривала материалы в отношении бывшего руководителя регионального управления капитального строительства Светланы Моравской, которую в феврале 2020 года приговорили к четырем годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч .3 ст. 285 УК РФ) во время стройки берегоукрепления Саратовского водохранилища.

Также в 2021 году Анна Грицык рассматривала уголовное дело экс-главы самарского департамента образования Елены Чернеги, которой тоже вменялось злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считало, что бывшая чиновница записывала детей в еще не достроенные детсады для улучшения отчетности.

Кроме того, в 2022 году Анна Грицык вела процесс по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) Екатерины Пузиковой (Сокирской) — вдовы бывшего управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, — которая, предположительно, погибла от рук своего второго бывшего мужа Алексея Ряскова, покончившего с собой после ареста.

Олег Бойко, дело которого будет рассматривать Анна Грицык, вместе с пятью другими бывшими высокопоставленными чиновниками Самарской области обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от коммерсантов. По версии следствия, он брал незаконное вознаграждение за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Также в деле фигурируют трое предпринимателей, которых силовики считают взяткодателями. Одного из них, руководителя группы компаний «Витязь» Яна Гущина, уже осудили по ч. 5 ст. 291 УК РФ и приговорили к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 млн руб. Материалы в отношении бизнесмена рассматривали в особом порядке, так как он стал сотрудничать со следствием и помог изобличить предполагаемых преступников.

Георгий Портнов