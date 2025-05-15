На Ставрополье за 2025 год в собственность оформлено 438 гаражных объектов

В Ставропольском крае за первый квартал этого года в собственность оформлено 438 гаражных объектов, из них 280 земельных участков и 158 построек. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на управление Росреестра по региону.

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«За этот период в городе принято 2097 решений о бесплатном предоставлении участков под гаражами в собственность. В первом квартале текущего года принято 192 таких решения, еще 50 предварительно согласованы»,— сообщили в мэрии Ставрополя.

За весь период действия закона о гаражной амнистии с 1 сентября 2026 года по 1 апреля 2025 года регистрацию прошли 6594 гаражных объекта, среди которых 4605 земельных участков и 1989 строений.

На данный момент вынесено 430 отказов в предоставлении земельных участков. Среди причин: отсутствие подтверждения возведения гаража до введения Градостроительного кодекса России, неустановленные границы участков, непредставленные технические планы строений, наличие прав на землю у прежних владельцев гаражей и несоответствие требованиям закона о гаражной амнистии.

Николай Аксенов