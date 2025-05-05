Количество вакансий для соискателей без опыта на Кубани сократилось на 21%

В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года работодатели разместили около 40 тыс. вакансий для соискателей без опыта, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда таких предложений на рынке труда насчитывалось порядка 51 тыс. Об этом сообщает «Деловая Газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на снижение числа предложений, медианная зарплата по вакансиям для начинающих соискателей за указанный период увеличилась на 12% и достигла 56,9 тыс. руб. По словам директора направления hh.ru Юг Олеси Лавреновой, тенденция не связана с изменением требований к квалификации кандидатов, а отражает общее снижение деловой активности и количества вакансий в регионе и по стране в целом, зафиксированное с конца прошлого года.

Наибольшее число предложений для начинающих сохраняется в сфере продаж, клиентского обслуживания, розничной торговли, а также среди рабочих специальностей, обслуживающего персонала, в логистике и сфере перевозок. Существенно реже работодатели были готовы рассматривать кандидатов без опыта в сегментах среднего и высшего менеджмента, страхования и юриспруденции.

Вячеслав Рыжков