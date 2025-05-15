Семак пожаловался на судейство после полуфинального матча Кубка России с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на судейство после ответной встречи полуфинала Кубка России с ЦСКА, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Он подчеркнул, что игра команды была неплохой, однако не хватило забитых мячей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Где-то мы не справились, где-то были непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матча. Тот же первый пенальти — там не было фола, потому что два игрока были в офсайде, которые мешали нашим игрокам»,— сказал господин Семак.

Трактовки этого эпизода он рекомендовал оставить специалистам, как и эпизод со вторым пропущенным голом на добавленных минутах второго тайма. По мнению тренера «Зенита», есть большие вопросы по поводу хавбека Барриоса, которому не дали сыграть в штрафной.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сине-бело-голубые уступили ЦСКА в серии пенальти. Петербуржцы ехали на олтветный матч в Москву с заделом в два мяча. Однако в первом тайме чистый гол забил хавбек армейцев Матвей Кисляк.

Под самый занавес 45-минутки судья поставил 11-метровый в ворота «Зенита», так как защитник петербуржцев Нуралы Алип сыграл рукой в собственной штрафной. Однако с ударом лидера ЦСКА Ивана Облякова справился голкипер Денис Адамов.

Во втором тайме «Зенит» пропустил с углового под самый занавес встречи, отличился форвард Тамерлан Мусаев. Так как итоговый счет оказался равным — 2:2, команды пошли бить серию пенальти.

У петербуржцев со своей задечей не справились Александр Соболев и Густаво Мантуан, игроки ЦСКА реализовали все удары.

Андрей Маркелов