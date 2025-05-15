Суд обязал МУП г. Астрахани «Астрводоканал» выплатить 11 млн за вред почвам

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора в ходе выездной проверки по обращениям граждан выявило факт излива сточных вод на почву из канализационных колодцев по адресу: г. Астрахань, пер. Ленинградский, 72, 74. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники регионального ЦЛАТИ взяли пробы почвы. Они установили, что загрязнена территория в 1,4 тыс. кв. м. Управление потребовало от МУП г. Астрахани «Астрводоканал» возместить причиненный почвам вред в добровольном порядке, поскольку сети водоотведения состоят на его балансе.

Предприятие проигнорировало требование, в связи с чем Росприроднадзор обратился с иском в Арбитражный суд Астраханской области, который обязал МУП г. Астрахани «Астрводоканал» выплатить более 11 млн руб. Решение суда не вступило в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

Павел Фролов