Каждый второй опрошенный житель Казани положительно оценивает возможность замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый второй опрошенный казанец с одобрением относится к замене чиновников на ИИ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Каждый второй опрошенный казанец с одобрением относится к замене чиновников на ИИ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Опрос показал, что 54% казанцев одобряют внедрение ИИ в государственные структуры. Из них каждый пятый полностью поддерживает эту идею, а 33% скорее положительно относятся к такому развитию событий. Среди позитивных факторов респонденты отмечают объективность анализа данных, потенциальное снижение коррупции и важность обеспечения защиты информации.

В то же время 46% опрошенных выступают против замены людей алгоритмами. Они указывают на недостаточную технологическую готовность, зависимость от программирования ИИ и ограничения автоматизации в принятии решений.

Что касается замены депутатов ИИ, здесь также наблюдается раскол мнений: 58% горожан поддерживают эту идею как шаг к электронной демократии, тогда как 42% против (из них 10% категорически не согласны с таким подходом).

Мужчины более склонны поддерживать автоматизацию в госструктурах по сравнению с женщинами. Молодежь до 35 лет активнее поддерживает цифровизацию работы чиновников, а люди 35–45 лет больше одобряют замену депутатов алгоритмами ИИ.

Артём Дергунов