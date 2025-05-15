Двух севастопольцев подозревают в подготовке терактов против российской армии

В отношении двух жителей Севастополя возбудили уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Их заподозрили в сборе информации и подготовке терактов против армии России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управлении ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, 53-летний житель Севастополя был завербован представителем СБУ через мессенджер Telegram. Мужчина якобы по заданию СБУ изъял из тайника на городском кладбище мобильный телефон. Он планировал передать разведданные о дислокации вооружения и военной техники российской армии в Севастополе для определения целей и нанесения по ним ударов, утверждает ФСБ.

Второй фигурант — 51-летний житель города, он был завербован агентом СБУ. По его заданию подозреваемый передал информацию о находящихся в Севастополе объектах российской армии. Помимо этого, по месту жительства мужчины нашли компоненты самодельного взрывного устройства. В их числе — два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена массой более 1 кг, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство, перечислила ФСБ.

В марте в Белгородской области задержали россиянина, который, по версии следствия, планировал отравить бойцов ВС РФ. В отношении него возбудили дела о подготовке к участию в террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и подготовке к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 281 УК РФ).