Против астраханской пары возбудили дело о мошенничестве на 250 тыс. рублей

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении семейной пары уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигуранты запросили выплату на поддержку малого предпринимательства в центре соцподдержки населения Приволжского района. Они передали документы с недостоверными сведениями, указав, что собираются оказывать услуги по перевозке людей.

Семейной паре выплатили 250 тыс. руб. Женщина будто бы приобрела транспорт у мужа для частных перевозок. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов