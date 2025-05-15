Министра промышленности Новосибирской области отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу на один месяц и 29 суток (до 12 июля) министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончаров, задержанного по делу о превышении полномочий при госзакупках. Защита просила о домашнем аресте для чиновника, но получила отказ. Андрей Гончаров заявил журналистам, что будет бороться за свое честное имя. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Андрея Гончарова, возглавляющего минпромторг Новосибирской области с 2019 года, задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и УФСБ. По предварительным данным, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб.

Министру следствие вменяет в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которые также задержаны,— мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всем троим грозит до десяти лет лишения свободы.

Андрею Гончарову 53 года. Он окончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета и юридический факультет Новосибирского гуманитарного института. Работал учителем истории в школе №3 Искитима, занимал должность замдиректора школы №16 Новосибирска. Кроме того, он — мастер спорта международного класса по каратэ-до, работал тренером-инструктором спортивно-профессионального клуба «Успех». В 2005 году Андрей Гончаров был избран в горсовет Новосибирска. С 2019 года занимает пост министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Илья Николаев