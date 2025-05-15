Водителя иномарки отправили в колонию за гибель двух человек под Волгоградом

Быковский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя по уголовному делу о гибели в ДТП двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил три года колонии-поселении. Также ему запрещено в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Мужчина полностью признал вину. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, днем 13 июля минувшего года фигурант ехал по автодороге Р-229 «Самара —Пугачев — Энгельс — Волгоград» на территории Быковского района за рулем Kia Rio и на 652-м км трассы выехал на встречку и врезался в автомобиль «ВАЗ-2109». В итоге погибли 40-летний водитель отечественной легковушки и 58-летний пассажир Kia Rio.

Павел Фролов