Республика Крым продолжает развиваться, несмотря на действующие западные санкции, однако снятие рестрикций окажет позитивное влияние на ключевые отрасли экономики региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, отмена санкций положительно скажется на развитии экспорта, работе морских портов и других направлений. При этом он подчеркнул, что вопрос связан не только с экономикой, но и со справедливостью в отношении жителей полуострова, «которых пытаются наказать за их свободный выбор».

Господин Аксенов отметил, что до 2014 года более 80% автодорог Крыма не соответствовали нормативам, а коммунальные сети были изношены на 90–100%. По мнению главы региона, при украинской власти даже мелкие работы происходили редко, в то время как нынешние масштабы благоустройства были бы невозможны без включения региона в состав РФ.

Анна Гречко