В Красноярске ЧОП предъявил ложные документы на госконтракты по охране школ

Следователи возбудили уголовное дело об использовании подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) при заключении госконтракта на охрану образовательных учреждений в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабря 2024 года директор ООО «ЧОО Тамерлан» подал документы на участие в конкурсе по оказанию охранных услуг в 17 школах и детских садах Красноярска. Стоимость контракта составила 24 млн руб. Для подтверждения опыта работы бизнесмен приложил к конкурсной документации договоры и акты выполненных работ на охрану образовательных учреждений в Херсоне в 2022-2023 годах стоимостью более 400 млн руб.

В марте этого года следователи установили, что представленная частным охранным предприятием (ЧОП) информация не соответствует действительности. Контракт с ЧОПом на охрану учреждений в Красноярске был расторгнут.

Александра Стрелкова