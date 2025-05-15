На Кубани прогнозируют ливни, грозы и шквалистый ветер

До конца суток 14 мая в южной и восточной половине Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в крае переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +21°, в предгорьях юго-востока – до +15°. В горах — от +2 до +7°.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременные дожди. Температура воздуха до +13°, в Туапсинском районе – от +5 до +10°, днем – от +14 до +19°.

В Краснодаре 15 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. В городе потеплеет до +18…20°.

Анна Гречко