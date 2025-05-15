В Рефтинском сгорел цех площадью 1,6 тыс. кв. м

Пожарные потушили в поселке Рефтинский (Свердловская область) здание пустого цеха, площадь пожара составила 1620 кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило утром 15 мая, цех находился в районе ул. Гагарина. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Огонь удалось локализовать и не допустить его дальнейшего распространения, открытое горение на месте пожара уже ликвидировано. Тушением занимались 33 человека и 12 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цеху по производству металлического порошка на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Пожар на площади 1250 кв.м. произошел в цеху по ул. Лермонтова, 6.

Ирина Пичурина