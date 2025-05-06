В Каменске-Уральском ликвидировали горение в цеху завода

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в цеху по производству металлического порошка на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ), сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

«Открытое горение на пожаре ликвидировано. Огнеборцы ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям», — говорится в сообщении.

Пожар на площади 1250 кв.м. произошел в цеху по ул. Лермонтова, 6. До прибытия спасателей из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. На месте работали 12 единиц спецтехники и 32 человека личного состава.

Мария Шараева