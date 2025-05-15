Reuters: Великобритания и Германия разработают высокоточное дальнобойное оружие

Великобритания и Германия совместно разработают новое высокоточное оружие с дальностью действия, превышающей 2 тыс. км. Об этом сообщает агентство Reuters.

Проект основан на обязательстве по разработке нового оружия, обозначенном оборонным пактом 2024 года. Тогда обе страны подчеркнули необходимость того, чтобы Европа была в состоянии защитить себя от любой эскалации конфликта на Украине.

По данным Reuters, министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте создания оружия большой дальности на встрече в Берлине. В заявлении не приводятся дополнительные подробности о сроках реализации проекта или его бюджете.

Министры также обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов, а также объявят о сделке по покупке Германией военных мостов британского производства, указано в заявлении.