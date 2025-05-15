В Приангарье осудили начальника пожарной части за смерть двух спасателей

В Иркутской области на 2,5 года колонии осужден начальник пожарно-спасательной части. Его признали виновным в халатности, повлекшей смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По данным правоохранителей, 22 января 2022 года в Бодайбо в переулке Охотничий произошло возгорание 12-квартирного деревянного дома. Следователи считают, что фигурант дела «не проанализировал доступную ему информацию о пожаре и принял решение о направлении двух спасателей для тушения изнутри одной из квартир».

В дальнейшем пожарные перестали выходить на связь. При обследовании здании в подвале были обнаружены их тела.

Александра Стрелкова