Конгрессмен США временно отказался от импичмента Трампа «по совету коллег»

Член Палаты представителей США от Демократической партии Шри Танедар, планировавший импичмент президента США Дональда Трампа, заявил в соцсети Х, что отказался от идеи форсировать голосование в пятницу, 15 мая. Он объяснил это тем, что ему так «посоветовали коллеги».

Шри Танедар добавил, что дополнит статьи об импичменте и продолжит добиваться поддержки политиков.

«За пятнадцать дней, прошедших с тех пор, как я подал семь статей импичмента против президента Трампа, он совершил еще больше преступлений, подлежащих импичменту, самое опасное из которых — принятие частного самолета стоимостью $400 млн от Катара, что даже республиканские члены Конгресса назвали неправильным»,— написал он.

Об инициировании процедуры импичмента Дональда Трампа, господин Танедар заявил в конце апреля. В общей сложности конгрессмен выдвинул семь обвинений. В их числе: препятствие правосудию и злоупотребление властью, присвоение полномочий Конгресса, нарушение первой поправки к конституции США о посягательстве на свободу слова и прессы, учреждение «незаконного» Департамента эффективного госуправления (DOGE), коррупция, взятки от других стран и тирания.