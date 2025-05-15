Премьер Катара: передача Boeing 747-8 Трампу — не подарок, а соглашение

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в интервью CNN заявил, что королевство не планирует «подарить» самолет Boeing 747-8 президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном уровне.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов для использования в качестве Air Force One (борта номер один — “Ъ”). Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы»,— сказал господин Аль Тани.

Премьер-министр отметил, что предложение о передаче самолета будет отозвано, если его признают «незаконным».

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация США готовится получить самолет, который называют летающим дворцом, стоимостью около $400 млн. Сообщалось, что подарок господин Трамп сможет использовать в качестве своего самолета, пока не покинет свой пост. После этого судно перейдет в фонд президентской библиотеки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Очень публичная и прозрачная сделка».