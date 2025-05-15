ABC: Минюст США настаивает на депортации арестованной российской учёной Петровой

Представители Минюста США настаивают на депортации российской ученой Ксении Петровой, работающей в Гарвардской школе медицины. Об этом сообщает ABC со ссылкой на показания представителей американского ведомства в суде. Ранее ее арестовали по делу о контрабанде, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

16 февраля Ксения Петрова была задержана сотрудниками таможенной и пограничной службы США бостонском аэропорту Логан по прилете из Франции. Сотрудники изъяли ее багаж для дополнительного досмотра и обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Визу Петровой аннулировали, а ее саму перевели в иммиграционную тюрьму в Луизиане.

Согласно обвинительным документам, во время допроса ученая заявила, что была не уверена в необходимости декларировать материал при въезде в страну.

После задержания адвокат Ксении Петровой заявлял о попытках властей США ее депортировать. По его словам, в России ученой «грозит немедленный арест из-за ее прошлой политической активности».