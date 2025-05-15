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Коммерсантъ FM
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Три мирных жителя пострадали после атаки БПЛА по Брянской области

Три мирных жителя Брянской области пострадали в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе на село Каменский Хутор Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Двух мужчин и женщину госпитализировали. О состоянии пострадавших не сообщается.

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над регионами России. Девять украинских беспилотников самолетного типа было сбито над акваторией Черного моря. Еще три дрона сбили над территорией Белгородской области.

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