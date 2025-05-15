Azimut расширяет фонд

Azimut Hotels Александра Клячина планирует в 2025 году открыть 15 отелей, треть из которых в странах Азии и Ближнего Востока, сообщили в компании. За счет этого номерной фонд сети увеличится на 1,2 тыс. единиц. Планируется, что по итогам года сеть будет включать более 80 объектов на 13 тыс. номеров.

В первом квартале под брендом Azimut Hotels открылись три отеля — в Саранске, Москве и Репино. Готовятся к запуску гостиницы в Сочи, Ставрополе, Иркутске, Подмосковье и других городах РФ, идет подготовка к открытию в Узбекистане и Израиле, говорят в компании. За 2024 год номерной фонд отелей и санаториев Azimut Hotels увеличился на 10%, выручка — на 22%, до 28 млрд руб. Сегодня в сети действует 70 объектов на 12 тыс. номеров.

По оценкам NF Group, в России в 2025–2026 годах будет вводиться по 10–12 тыс. гостиничных номеров, что означает ежегодный прирост на 7%. В Nikoliers прогнозируют, что к концу 2025 года объем качественного предложения достигнет 66,3 тыс. номеров.