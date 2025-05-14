Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский предложил строить жилье по советским проектам

Сенатор от Свердловской области и бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил разработать и использовать типовые проекты для строительства малоэтажных жилищных комплексов. Об этом он заявил в эфире «Вместе-РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Высокинский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Высокинский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению сенатора, такой подход позволит удешевить строительство и привлечь внимание девелоперов к этому сегменту.

«Советский Союз был силен в унификации. Нам нужны проекты домов, которые подлежат повторному применению. Раз мы используем государственные программы, то мы должны использовать проекты»,— отметил господин Высокинский.

Кроме того, он считает необходимым разработать типовые проекты для подстанций, очистных сооружений и объектов социальной инфраструктуры. По мнению сенатора, промышленное домостроение всегда будет дешевле индивидуального.

Напомним, за год цены на первичном рынке жилой недвижимости выросли в среднем на 7% — до 163,1 тыс. руб. за 1 кв. м, но за квартал цена увеличилась лишь на 1%. Положительную динамику показал объем предложения на рынке — 15% за год.

Подробнее о ситуации — в материале «Девелоперы давят объемом»