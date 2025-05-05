Девелоперы давят объемом

За год цены на первичном рынке жилой недвижимости выросли в среднем на 7% — до 163,1 тыс. руб. за 1 кв. м, но за квартал цена увеличилась лишь на 1%. Положительную динамику показал объем предложения на рынке — 15% за год. По итогам первого квартала на 11% вырос и индекс кранов: в уральской столице на жилых проектах работает 162 башенных крана. Это говорит о том, что девелоперы продолжают насыщать рынок новыми проектами, несмотря на сложные экономические условия и высокие ставки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам первого квартала в Екатеринбурге индекс кранов вырос на 16 штук. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в городе зафиксировано 162 крана, работающих на жилых проектах. Это больше и по сравнению с прошлым кварталом (146 кранов), и с аналогичным периодом прошлого года (156). По данным УПН, это говорит о том, что в 2025 году девелоперы продолжают насыщать рынок новыми проектами. Большое число проектов находится на начальной стадии реализации, где еще не установлены башенные краны.

Индекс кранов — показатель, который отражает количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). Является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

Объем предложения на рынке новостроек в первом квартале вновь обновил исторический максимум и приблизился к отметке в 60 тыс. квартир, следует из данных УПН. По данным сервиса «Объект», совокупный объем остатков строящегося жилья в Екатеринбурге составил 61,7 тыс. лотов лота или более 3 млн кв. м нераспроданного жилья в строящихся жилых комплексах. В открытой экспозиции по итогам квартала находилось около 1,4 млн кв. м или около 29 тыс. лотов.

По данным аналитиков сервиса, «инерционный» вывод новых проектов на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге замедлился недостаточно, их объем продолжает расти. Так, по данным «Циан. Аналитики», в апреле 2024 года объем предложения составлял 19,8 тыс. лотов, в январе 2025 года — 21 тыс. лотов, а в апреле уже 22,8 тыс. квартир. За год объем предложения вырос на 15%, а за квартал динамика составила 9%.

«Бремя предыдущих решений продолжает давить на рынок, формируя значительный навес предложения. Объем вывода новых проектов уже длительное время превышает объем реализации, а конкуренция повышается»,— отметили в УПН.

При этом некоторые участники рынка отмечают, что сейчас часть игроков начинает сдвигать сроки сдачи новых объектов.

Эксперты указывают на падение спроса на новостройки. По данным «Циан. Аналитики», за год спрос упал на 26%, а за квартал на 37% — до 4,47 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в апреле. «При текущем объеме остатков городу потребуется три года и девять месяцев для реализации всего объема жилья в строящихся проектах. По оценкам экспертов сервиса, рынок затоварен»,— прокомментировали в «Объективе». В УПН отмечают, что доля сделок с ипотекой в первом квартале снизилась до 58%.

Несмотря на падение спроса, цены продолжают показывать положительную динамику. По данным «Циан. Аналилитики», средняя цена 1 кв. м за год выросла на 7% — с 151 тыс. руб. до 163,1 тыс. руб., а за квартал лишь на 1%.

«Вопреки ожиданиям, показатель средней цены предложения на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга продолжил рост, основанием для которого становится не высокий уровень спроса, а необходимость повышать цены, включая в стоимость квартиры компенсацию коммерческих субсидий (первоначальный взнос, снижение процента по ипотеке и т.д) и банковских комиссий. Девелоперы вынужденно стимулируют спрос, что отражается в заявленной прайсовой стоимости квартиры, соразмерно увеличивая ее»,— объяснили в пресс-службе сервиса «Объектив».

По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, цены на жилье уже корректируются, но открытого снижения стоимости квартир в объявлениях ждать не стоит.

«Рост цен за квартал составил 1%, за год 7-8% и речь идет о номинальных ценах предложения. Цифры по сделкам (и, тем более, по поступлениям на эскроу-счета девелоперов) — еще ниже. То есть коррекция стоимости жилья в реальном выражении уже происходит. Снижение стоимости метра в номинальном выражении - маловероятно. Застройщики готовы корректировать цены вниз или через механизм "точечных" скидок или через вывод новых корпусов с ценами ниже рынка, но не через массовое переписывание ценников в уже продаваемых корпусах»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Попов.

В УПН считают, что ценовой фон для конечного покупателя заметно не меняется: рост цен по одним проектам нивелируется реальными скидками по другим.

Мария Игнатова