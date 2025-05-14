Прокуратура поскребла по трубам

Военная прокуратура Нижегородского гарнизона просит солидарно взыскать 149 млн руб. с бывших руководителей и сотрудников Кстовского районного водоканала, в 2021–2023 годах осужденных за мошенничество. Восемь лет назад банкротящийся МУП «Водоканал», подконтрольный основному кредитору Олегу Захарову, подключал к своим сетям военный городок авиаполка Росгвардии. В результате возникло уголовное дело о хищениях путем завышения смет. Кроме коммерсанта, полностью признавшего свою вину, осудили еще четверых человек, в том числе поставщика труб для стройки. Заказчик Росгвардии недавно ликвидировался, и в прокуратуре решили взыскать в пользу Российской Федерации сумму хищений, фигурировавшую в старом уголовном деле. Осужденные, часть которых еще отбывает сроки в колониях, с иском не согласны.

Военная прокуратура напомнила бывшим коммунальщикам про невозмещенный ущерб

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд рассматривает заявление военной прокуратуры, потребовавшей солидарно взыскать 149 млн руб. с предпринимателя Олега Захарова, бывшего заместителя директора МУП «Водоканал» Кстовского района Дмитрия Комиссарова, бывшего главного инженера Андрея Фролова, конкурсного управляющего водоканалом Светланы Терентьевой и экс-директора ООО «Кстовский трубный завод» Евгения Чапутина. Ранее их осудили за мошенничество и легализацию похищенных бюджетных средств при выполнении госконтрактов.

Пока Кстовский районный водоканал банкротился, скупивший долги МУПа Олег Захаров несколько лет фактически его контролировал. В 2017 году банкротящийся водоканал по двум госконтрактам начал строить водовод и коллекторы для авиаполка Росгвардии в Ближнем Борисове, чтобы подключить войсковую часть к централизованной системе водоснабжения. Работы были завершены в апреле 2018 года.

В ходе проверки расходов военной части прокуратура решила, что подрядчик умышленно завышал коэффициенты в локальных сметных расчетах и за счет этого со стройки было похищено 129 млн руб. В результате возникло уголовное дело о мошенничестве.

Первым в 2021 году по этому уголовному делу к шести годам заключения приговорили Олега Захарова. Позже срок наказания ему снизили до четырех лет, защита добилась исключения части обвинения в легализации похищенного. Коммерсант полностью признал вину и дал показания на подчинявшихся ему работников водоканала.

Те заявляли о своей невиновности и о том, что никаких завышений расценок и хищения не было, как и ущерба для Росгвардии, потому что воду в военный городок дали. Только Евгений Чапутин признал, что давал откаты за поставку труб на стройку.

В 2023 году четверых обвиняемых, в том числе поставщика труб, Нижегородский районный суд признал виновными в особо крупном мошенничестве. Двое обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения, а бывший главный инженер водоканала и конкурсный управляющий получили условное наказание и отсрочку. В приговоре по этому уголовному делу суд не стал взыскивать ущерб по требованиям 11-го Центра заказчика-застройщика войск Национальной гвардии. Потерпевшей стороне предложили попробовать решать этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Однако в прошлом году строительный заказчик Нацгвардии заявил о ликвидации юрлица.

Теперь в военной прокуратуре вспомнили старое уголовное дело и подали иск на 129 млн руб. ко всем осужденным, но уже в интересах бюджета Российской Федерации.

Ответчики с этим требованием не согласны. Олег Захаров после освобождения из колонии вернулся в Москву. Он просит суд отказать прокуратуре, считая, что все исковые сроки по этим требованиям уже вышли. В Нижегородскую область предприниматель приехал из столицы в начале 2000-х и считался близким к семье тогдашнего губернатора Геннадия Ходырева. Тот пригласил его на работу и назначил директором областного дорожного фонда. На этой должности господин Захаров попал под следствие и получил условный срок за незаконную допэмиссию акций Новомирского горно-обогатительного комбината. Предприятие разрабатывало месторождение и производило щебень для строительства и ремонта дорог.

В 2019 году Олега Захарова опять осудили условно за обман знакомой, которой за 1,5 млн руб. он пообещал решить в УБЭП вопрос с прекращением уголовного дела. Затем почетный строитель Нижегородской области поучаствовал в деле против главы Кстовского района Кирилла Культина. Под контролем оперативников он передал чиновнику взятку за решение вопросов с имуществом банкротящегося водоканала. Главу района в итоге осудили на 8,5 года, а Олег Захаров выступил в деле в качестве свидетеля.

Суд 14 мая принял решение перенести слушания по делу на июнь 2025 года.

Роман Кряжев