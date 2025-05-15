Бюрократия выходит за периметр

Белый дом приступил к новому этапу работы над совершенствованием электронного документооборота и контроля исполнительской дисциплины в федеральных министерствах и ведомствах. Речь идет о разработке единых для госорганов правил «цифрового» взаимодействия, для чего со 2 июня стартует годовой специальный «пилот» с участием Минприроды, Минпромторга, Минцифры и ФНС. Эксперимент основан на опыте аппарата правительства по оптимизации внутренней бюрократии. Власти рассчитывают, что полный переход госорганов на современную «цифру» освободит чиновников для содержательной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о запуске «пилота» по формированию единых для госорганов стандартов работы с цифровыми документами и поручениями, включая правила подготовки соответствующих документов и обмена ими. Эксперимент с участием Минприроды, Минпромторга, Минцифры и ФНС пройдет со 2 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. «Пилот» станет продолжением работы Белого дома над совершенствованием электронного документооборота и контроля исполнительской дисциплины в федеральных министерствах и ведомствах. Эксперимент — трансляция вниз по вертикали исполнительной власти пятилетнего внутреннего опыта работы аппарата правительства по цифровой трансформации документооборота (ее курирует вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко).

Так, если в 2019 году только 40% документов Белого дома были представлены в электронном виде (при этом в основном формате сканированных бумажных оригиналов), то сейчас этот показатель увеличился до 90%. Новая система электронного документооборота (СЭД), переход на которую полностью завершился в конце 2023 года, позволяет создавать документы сразу в электронном виде без дублирования на бумаге, и они могут содержать цифровые структурированные данные, за счет чего возможно автоматизировать обработку таких документов (регистрация, контроль за ходом и сроками исполнения, подготовка докладов и т. д.). С 2023 года исполнение всех поручений контролируется в СЭД (см. “Ъ” от 29 апреля).

Ключевые нормативные акты, регулирующие вопросы электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, были приняты с 2005 по 2011 год и не учитывают современные реалии и потребности, отмечают в аппарате правительства. В рамках «пилота» предполагается подготовить актуализированную нормативную базу. Кроме того, эксперимент предусматривает создание документов в цифровом структурированном виде, формирование единых требований к системам электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти (дополнительно рассматривается возможность установления ключевых показателей эффективности для руководителей цифровой трансформации ведомств — они должны будут отражать степень соответствия СЭД новым требованиям), рассказали “Ъ” в секретариате чиновника. Также предполагается взаимоувязать подготовку документов и исполнение поручений, информация о чем содержится одновременно в ведомственных СЭД и в государственной информационной системе «Нормотворчество» (см. “Ъ” от 12 сентября 2024 года).

«Правительство последовательно совершенствует систему работы с документами в госуправлении. Сейчас наша ключевая задача — масштабировать этот опыт на все процессы и все федеральные органы исполнительной власти. Конечной целью является полный переход госорганов на цифровой документооборот, когда документы создаются в едином структурированном цифровом формате и практически не требуют ручной обработки»,— отметил Дмитрий Григоренко. «Пилот» — первый шаг к полностью цифровому документообороту, когда ни аппарату правительства, ни ведомствам не нужно будет направлять традиционные «неформализованные» письма, что позволит чиновникам заниматься «сутевой» работой вместо бюрократии, добавили в секретариате вице-премьера.

Венера Петрова