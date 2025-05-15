Бюрократия выходит за периметр
Белый дом расширяет эксперимент по цифровизации документооборота
Белый дом приступил к новому этапу работы над совершенствованием электронного документооборота и контроля исполнительской дисциплины в федеральных министерствах и ведомствах. Речь идет о разработке единых для госорганов правил «цифрового» взаимодействия, для чего со 2 июня стартует годовой специальный «пилот» с участием Минприроды, Минпромторга, Минцифры и ФНС. Эксперимент основан на опыте аппарата правительства по оптимизации внутренней бюрократии. Власти рассчитывают, что полный переход госорганов на современную «цифру» освободит чиновников для содержательной работы.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о запуске «пилота» по формированию единых для госорганов стандартов работы с цифровыми документами и поручениями, включая правила подготовки соответствующих документов и обмена ими. Эксперимент с участием Минприроды, Минпромторга, Минцифры и ФНС пройдет со 2 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. «Пилот» станет продолжением работы Белого дома над совершенствованием электронного документооборота и контроля исполнительской дисциплины в федеральных министерствах и ведомствах. Эксперимент — трансляция вниз по вертикали исполнительной власти пятилетнего внутреннего опыта работы аппарата правительства по цифровой трансформации документооборота (ее курирует вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко).
Так, если в 2019 году только 40% документов Белого дома были представлены в электронном виде (при этом в основном формате сканированных бумажных оригиналов), то сейчас этот показатель увеличился до 90%. Новая система электронного документооборота (СЭД), переход на которую полностью завершился в конце 2023 года, позволяет создавать документы сразу в электронном виде без дублирования на бумаге, и они могут содержать цифровые структурированные данные, за счет чего возможно автоматизировать обработку таких документов (регистрация, контроль за ходом и сроками исполнения, подготовка докладов и т. д.). С 2023 года исполнение всех поручений контролируется в СЭД (см. “Ъ” от 29 апреля).
Ключевые нормативные акты, регулирующие вопросы электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, были приняты с 2005 по 2011 год и не учитывают современные реалии и потребности, отмечают в аппарате правительства. В рамках «пилота» предполагается подготовить актуализированную нормативную базу. Кроме того, эксперимент предусматривает создание документов в цифровом структурированном виде, формирование единых требований к системам электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти (дополнительно рассматривается возможность установления ключевых показателей эффективности для руководителей цифровой трансформации ведомств — они должны будут отражать степень соответствия СЭД новым требованиям), рассказали “Ъ” в секретариате чиновника. Также предполагается взаимоувязать подготовку документов и исполнение поручений, информация о чем содержится одновременно в ведомственных СЭД и в государственной информационной системе «Нормотворчество» (см. “Ъ” от 12 сентября 2024 года).
«Правительство последовательно совершенствует систему работы с документами в госуправлении. Сейчас наша ключевая задача — масштабировать этот опыт на все процессы и все федеральные органы исполнительной власти. Конечной целью является полный переход госорганов на цифровой документооборот, когда документы создаются в едином структурированном цифровом формате и практически не требуют ручной обработки»,— отметил Дмитрий Григоренко. «Пилот» — первый шаг к полностью цифровому документообороту, когда ни аппарату правительства, ни ведомствам не нужно будет направлять традиционные «неформализованные» письма, что позволит чиновникам заниматься «сутевой» работой вместо бюрократии, добавили в секретариате вице-премьера.