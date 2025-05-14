В массовом ДТП в Курской области погибли три человека, еще 15 госпитализированы

Вблизи села Михайловка в Железногорском районе Курской области произошло ДТП — столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Погибли три человека. Пострадали 18 человек, из которых 15 находятся в больницах.

Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил в Telegram-канале, что в числе погибших — водители автомобилей Hyundai и Toyota. Позже глава региона написал, что в больнице умерла 37-летняя женщина.

ДТП произошло примерно в 15:00 мск. Рейсовый автобус «ЛиАЗ» ехал с автотранспортного предприятия в Железногорске. Причины столкновения двух автомобилей и автобуса пока неизвестны. Пострадавших доставили в Железногорскую и Курскую областную больницы.