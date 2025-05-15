Во сколько обойдется китайский арбитраж

Арбитраж в Китае отличается от госсудов относительно небольшим сроком рассмотрения дел (6–12 месяцев). По оценкам руководителя Дальневосточного офиса юрфирмы «Пепеляев Групп» Натальи Присекиной, размер арбитражных сборов МКАС при ТПП РФ по международным коммерческим спорам «существенно ниже, чем во многих зарубежных арбитражных учреждениях, в том числе китайских». Впрочем, управляющий партнер Ingvarr Zhong Yin Игорь Мазилин говорит, что ставки сборов в ведущих китайских арбитражных центрах (CIETAC, SHIA или SHIAC) «сопоставимы со ставками ведущих российских арбитражных центров, таких как МКАС и РАЦ».

Из китайских институтов именно CIETAC является самым дорогим по размеру арбитражного сбора, говорит старший юрист Verba Legal Анастасия Симонова. BAC предлагает более экономичный вариант, включая возможность применения почасовых ставок, что может быть дешевле CIETAC почти вдвое, продолжает глава практики китайского права юрфирмы ККМП Чак Пэн.

Стоимость юруслуг в Китае зависит от репутации фирмы, сложности дела и загруженности юристов и в целом сопоставима с российскими расценками. Партнер FTL Advisers Мария Кукла полагает, что распространенное мнение о дорогих услугах юристов в Китае обусловлено тем, что российский бизнес обычно общается с китайскими юристами, владеющими английским языком и имеющими опыт ведения трансграничных проектов. Чак Пэн указывает, что для специалистов высокого уровня почасовая ставка составляет $600–1200. При этом, уточняет партнер АБ NSP Илья Рачков, иногда можно договориться о работе на условиях «гонорара успеха».

Для малого и среднего бизнеса китайский арбитраж может быть экономически невыгоден при небольшой сумме контракта, уточняют юристы. Руководитель группы международных проектов юрфирмы Vegas Lex Наталия Абцешко отмечает, что при сумме иска до 250 тыс. юаней (около 2,8 млн руб.) сбор CIETAC будет минимальным (112 тыс. руб.). Управляющий партнер АБ Nordic Star в России Анна Заброцкая добавляет, что «в спорах, где сумма требований превышает $500 тыс., арбитраж в Китае при грамотном выборе стратегии и консультантов остается рабочим инструментом».

Диана Лисунова