Республика Татарстан по итогам апреля заняла четвертое место среди регионов России с наибольшим объемом выданных автокредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан по итогам апреля вошел в первую пятерку регионов по автокредитованию

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстан по итогам апреля вошел в первую пятерку регионов по автокредитованию

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В апреле в Татарстане было выдано 3913 автокредитов на общую сумму 4,92 млрд руб. По сравнению с мартом количество выданных кредитов уменьшилось на 6%, а их совокупный объем увеличился на 1%. Средний размер автокредита составил 1,26 млн руб., что на 7% больше мартовского показателя. Средний срок кредитования составил 65 месяцев.

В тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Татарстан, занявший четвертое место, опередил Краснодарский край (4,54 млрд руб.) по объему выданных автокредитов.

Чувашия заняла 27 место по объему выданных автокредитов — 1,06 млрд руб. в апреле. Их общее число составило 936, а средний чек — 1,13 млн руб.

Артём Дергунов