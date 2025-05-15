Без концерта, но с триллионами

Вчера, 14 мая, губернатор Санкт-Петербурга отчитался перед депутатами Законодательного собрания о деятельности правительства. Ежегодное выступления градоначальника перед парламентом вернулось в стены Мариинского дворца. Годом ранее, в рамках выборной кампании, отчет прошел в БКЗ «Октябрьский». С концертом. В этот раз господин Беглов подвел итоги 2024 года и напомнил, какие у города планы на ближайшую «пятилетку». Среди них мегапроекты, строительство метро и самое главное для Смольного — удвоение доходов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после отчета о результатах деятельности правительства за год перед депутатами Законодательного собрания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после отчета о результатах деятельности правительства за год перед депутатами Законодательного собрания

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Годом ранее для отчета губернатор собрал гостей в БКЗ «Октябрьский». Был аншлаг — 3,7 тыс. человек. Туда смогли попасть представители бизнеса, медики, учителя, общественники, множество представителей СМИ. Тогда к отчету Смольный подошел серьезно, для приглашенных напечатали билеты, попросили их прийти на час раньше, город встал в пробки, а сам отчет продлился три часа, завершившись необычно — концертом Михаила Боярского, Зары и Елены Ваенги. Это было первое для ЗакСа выездное заседание, возможность проводить такие лоббировала петербургская администрация, и депутаты ее поддержали. Впрочем, других таких выездов у парламента больше не было, а это исключительное заседание выглядело как площадка для программной речи Александра Беглова в рамках избирательной кампании.

Белый зал парламента, где прошел отчет в этом году, меньше, но гостей в ЗакС тоже позвали. На выступлении присутствовали депутаты Госдумы, лидеры общественных и религиозных организаций, высокопоставленные силовики и бойцы СВО. Александр Беглов без лишних слов сразу перешел к делу, то есть к национальным проектам. «Мы системно развиваем Петербург как город комфортный, умный, социальный, открытый. Этот принцип лежит и в основе исполнения национальных проектов, мы работаем по поручению президента»,— сообщил присутствующим градоначальник. В докладе он регулярно вспоминал Владимира Путина и благодарил его за вклад в родной город.

Традиционно господин Беглов прошелся по ключевым цифрам городской экономики. В 2024 году Петербург заработал на 200 млрд рублей больше, чем годом ранее, 1,3 трлн рублей (еще в 2018 году доходы составляли 580 млрд). И это несмотря на давление санкций и ужесточение кредитной политики.

К 2030 году, спрогнозировал губернатор, город должен заработать не менее 2 трлн рублей. Тут же Александр Беглов напомнил, что в 2022 году депутаты приняли первый в истории Петербурга триллионный бюджет.

Губернатор особенно отметил то, что за прошлый год правительство выделило средств вдвое больше, чем пять лет назад, на повышение качества жизни петербуржцев. Средняя номинальная начисленная зарплата горожанина в 2024-м превысила 108 тыс. рублей. Инвестиции в развитие промышленности тогда же составили более полутора триллионов, а налоговые отчисления Петербурга в бюджете РФ составили 3,4 трлн рублей.

Александр Беглов охотно рассказывает на мероприятиях про городские мегапроекты, о них же он заговорил и во время отчета. Начал с темы транспорта. Губернатор упомянул, что продолжается работа над созданием Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Большого Смоленского моста. По его словам, несмотря на всю критику со стороны градозащитников, проекты оправдают себя: «Все сомневались, когда мы начинали строить ШМСД. Это был год пандемии. Но мы все-таки начали». Господин Беглов добавил, что уже в следующем году под новым строящимся мостом начнется пропуск судов, а откроют его в 2028-м.

С обсуждения планов градоначальник прервался на частные разговоры о единстве регионов. Он поблагодарил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко за развитие «транспортного каркаса».

«Мы одна единая семья, одна агломерация. Мы не делим жителей на разные регионы, так и работаем. Мы сделаем все необходимое, чтобы качество жителей обоих регионов было на высоком уровне»,— разбавил лирикой выступление господин Беглов.

Особое внимание он уделил строительству ВСМ Петербург — Москва. Железнодорожная магистраль, считает губернатор, повлияет вообще на все — от науки до культуры. Но об этом рассказал не он сам, а профессор СПбГУ Татьяна Черниговская. С экрана она похвалила проект ВСМ и рассказала, что «Москва и Петербург все ближе», а она, ее коллеги и друзья «ждут не дождутся, когда появится такой поезд», на котором можно будет курсировать между городами меньше чем за два с половиной часа. Все проекты планировки территорий для строительства уже приняты, добавил Александр Беглов.

Глава Петербурга пообещал, что в 2026 году завершат проект трамвайной сети Купчино — Шушары — Славянка. Его не могут открыть уже как три года. Новый Цимбалинский путепровод же, говорит господин Беглов, готов пока на четверть.

Быстро Александр Беглов порадовался тому, что контроль за общественным транспортом перешел от частников к городу и теперь «появилась возможность в транспорт инвестировать». Он анонсировал скорое открытие нового трамвайного парка, новые маршруты от Финляндского вокзала, новые электрички и развитие тактового движения в пяти маршрутах.

Отдельный приоритет города — развитие метрополитена, начал новую тему господин Беглов. Он поблагодарил всех присутствующих за поддержку в создании государственного «Метростроя Северной столицы» вместо аналогичной частной организации. Губернатор вновь посетовал, что раньше, не под городским контролем, обязательства не исполнялись, а метро строилось медленно.

За пять лет в Петербурге планируют открыть теперь 10 новых станций метро и отремонтировать 14. Господин Беглов напомнил, что в 2025 году должны завершить строительство «Юго-Западной» и «Путиловской» станций на Красносельско-Калининской (коричневой) линии подземки.

В своей речи он упомянул также про планы продлить красную ветку через аэропорт Пулково до «Экспофорума» и провести-таки метро до Пушкина, где построят кампус СПбГУ.

Отчет дошел до обсуждения благоустройства и градостроительных проектов. Александр Беглов проанонсировал крупную реставрацию оздоровительных лагерей, всего реконструкция коснется 18 крупнейших учреждений. В 2024 году, продолжил он, в городе благоустроили более 50 общественных пространств. В 2025-м их количество будет таким же. При этом в городе, по его словам, все еще отмечается нехватка зеленых зон. Господин Беглов заявил, что правительство поставило цель — засадить на менее 30% территории города зеленью. Пока Смольный высаживает по тысяче деревьев и кустарников каждый год. За пять лет город также планирует открыть три новых особо охраняемых природных территории, к ним у петербуржцев есть особый интерес, считают в правительстве. К 2030 году облагородят Сестрорецкие дюны, Тарховский лесопарк и Белоостров.

Что касается уборки, то Александр Беглов сообщил, что претензий на этот счет к нему стало поступать меньше. Смольный увеличил минимальную зарплату дворников до 60 тыс. рублей и обеспечил работников новым оборудованием. Это позволило укомплектовать штат хоть и не полностью, но больше, чем несколькими годами ранее. Сейчас в городе дефицит сотрудников, занимающихся уборкой, на уровне 8%. Среди ближайших реформ в этой сфере — переход на альтернативные виды топлива у рабочего транспорта ради экологии.

Обсуждая поддержку семей, губернатор вспомнил, что годом ранее Петербург сделал все государственные детсады бесплатными. Каких-то предварительных итогов этого эксперимента нет.

Отдельно он выделил, что город помогает молодым семьям тем, что выдает «подарочные коробки» для новорожденных. За год на бюджетные деньги в городе отремонтировали 78 медицинских организаций. Еще 20 новых объектов было открыто, а расходы на обновление инфраструктуры в медицинской сфере выросли к 2024 году вдвое.

«Сегодня, в непростое время, испытание для нашей страны, только совместными усилиями можно оставить свои амбиции и сказать: "Это не мое, это наше дело"»,— заключил под аплодисменты Александр Беглов.

Полина Пучкова