СПбГУ не досчитался имущества почти на 9 млн рублей после смерти сотрудника

В СПбГУ выявили недостачу 107 единиц имущества на 8,9 млн рублей во время инвентаризации, сообщает «МК в Питере». Оно числилось за сотрудником, который работал в образовательном учреждении до самой смерти. Работник скончался в августе 2024 года.

По факту случившегося комиссия составила обращение в правоохранительные структуры. Заявитель просит провести проверку по факту случившегося. В СПбГУ не стали комментировать информацию и попросили написать официальный запрос.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники одного из военкоматов в Петербурге отправляли на СВО «мертвые души», заключая с Минобороны фиктивные контракты.

Андрей Маркелов