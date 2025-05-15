Китайская юридическая грамота

В условиях переориентации российской экономики растет количество сделок, заключаемых с китайскими контрагентами, как следствие, увеличивается число споров по ним. О том, куда обращается бизнес для разрешения споров по российско-китайским контрактам, “Ъ” поговорил с юристами. По словам экспертов, чаще выбирают китайские арбитражные центры; помимо этого, обращаются и в российские третейские суды, а в госсуды КНР и РФ идут реже. На выбор юрисдикции влияют в том числе характер спора, размер исковых требований и возможность принудительного исполнения решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом стороны российско-китайских контрактов стараются не доводить дело до суда, а разрешить споры посредством переговоров, отмечает председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников. Партнер и руководитель Дальневосточного офиса юрфирмы «Пепеляев Групп» Наталья Присекина подтверждает это, уточняя, что «китайский менталитет традиционно негативно относится к судебному разрешению споров». В связи с этим во многих случаях удается урегулировать спор во внесудебном порядке, добавляет управляющий партнер юрфирмы «Авелан» Валерий Лазебный.

Арбитраж или государственный суд

Когда дело доходит до суда, перед сторонами встает вопрос о месте разбирательства и об институте разрешения спора. При этом большинство опрошенных экспертов говорят, что бизнес преимущественно выбирает не государственные суды, а коммерческий арбитраж. Александр Молотников объясняет это «сравнительной быстротой рассмотрения споров и более простым и предсказуемым процессом исполнения решений». Преимуществами арбитража также являются конфиденциальность, возможности выбора арбитра и исполнения решений в 172 странах—участницах Нью-Йоркской конвенции 1958 года.

Советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян подтверждает, что выбор госсудов в РФ или Китае встречается реже. По наблюдениям Валерия Лазебного, обращение в госсуды КНР встречается примерно в 5–7% случаев, обычно тогда, когда подсудность спора не урегулирована контрактом.

Если стороны выбирают международный коммерческий арбитраж, то российские стороны, как правило, предлагают отечественные центры, а китайские — учреждения в своей стране, говорит партнер АБ NSP Илья Рачков.

Большинство юристов говорят, что наиболее часто споры передают именно в китайские арбитражи. Наталья Присекина выделяет топ-5 арбитражных учреждений на материковой части Китая: Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC), Пекинская арбитражная комиссия (BAC), Шанхайский международный арбитражный центр (SHIAC), Шэньчжэньский международный арбитражный суд (SCIA) и Гуанчжоуская арбитражная комиссия (GAC). Отдельно эксперты называют Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) как востребованную и понятную обеим сторонам площадку.

Встречаются оговорки и на российские арбитражи. По словам старшего юриста Verba Legal Анастасии Симоновой, «китайские контрагенты достаточно позитивно относятся к российским арбитражным институтам, в частности, часто выбирают МКАС при ТПП РФ, ориентируясь на репутацию старейшего арбитражного центра». Илья Рачков среди востребованных по таким спорам площадок называет также Российский арбитражный центр при РИСА и Арбитражный центр при РСПП. В качестве нейтральной юрисдикции стороны выбирают иногда арбитражи в Сингапуре и Стокгольме.

По контракту и суд

Управляющий партнер Ingvarr Zhong Yin Игорь Мазилин подчеркивает, что «выбор юрисдикции и формы разрешения споров определяется прежде всего характером контракта, его стоимостью, а также распределением коммерческих и юридических рисков». Он считает, что «при выборе подсудности важно учитывать не столько удобство судопроизводства в собственной юрисдикции, сколько скорость и реалистичность исполнения решения». То есть многое будет зависеть от того, кто будет ответчиком.

Часто на выбор подсудности влияет и цена вопроса, отмечает основатель юридической практики K-Legal (готовит экспертные заключения для иностранных и российских судов) Александр Костин. По его наблюдениям, «значимая часть споров "среднего" размера между российскими и китайскими предпринимателями рассматривается международными коммерческими арбитражами (место арбитража — Россия), а также российскими госсудами». Наиболее крупные дела, уточняет он, могут передаваться в центры в Гонконге, Малайзии и Сингапуре.

Кристина Мкртчян добавляет к факторам, влияющим на выбор, беспристрастность и нейтральность площадки и эффективность процесса. Партнер FTL Advisers Мария Кукла отмечает, что при выборе места рассмотрения спора «стороны ориентируются на привычную правовую систему, язык, процессуальную предсказуемость и минимизацию рисков влияния другой стороны на процесс». Наталья Присекина подчеркивает, что выбор зависит от «положения и переговорной силы стороны в сделке».

Национальные особенности

Руководитель группы международных проектов Vegas Lex Наталия Абцешко обращает внимание на наличие договора о правовой помощи между Россией и Китаем 1992 года, который позволяет признавать и исполнять решения госсудов каждой страны на территории другой. Но положительных примеров признания в КНР решений госсудов РФ немного, говорит Валерий Лазебный, в том числе потому, что двусторонний договор не охватывает все категории споров, например, не распространяется на интеллектуальную собственность, банкротство, налоги, семейные споры. Управляющий партнер АБ Nordic Star в России Анна Заброцкая среди проблем отмечает «специфику применимого регулирования в Китае» и говорит, что проще добиться исполнения в КНР решения российского арбитража, нежели госсуда РФ. Кроме того, Илья Рачков и Наталия Абцешко указывают на трудности уведомления китайских ответчиков о ведущемся в российском госсуде споре. Александр Костин уточняет, что Россия и Китай сделали оговорку к ст. 10 Гаагской конвенции 1965 года, по которой нельзя извещать сторону по почте, а «в порядке международной правовой помощи уведомление не всегда доходит до адресата». Между тем ненадлежащее уведомление влечет отмену решения.

Среди преимуществ арбитража в Китае Игорь Мазилин выделяет его относительную доступность и исполнимость его решений в России. По его словам, упрощенная процедура исполнения внутренних арбитражных решений обеспечивает скорость и предсказуемость процесса. Глава практики китайского права юрфирмы ККМП, арбитр Арбитражной комиссии Чжэнчжоу Чак Пэн отмечает также уголовную ответственность в КНР за нечестное ведение арбитражного процесса. Правила китайских центров соответствуют последним тенденциям, включая финансирование споров третьей стороной и онлайн-заседания, указывает Анастасия Симонова. При этом большинство юристов говорят, что случаи предвзятости к иностранцам в китайском арбитраже встречаются довольно редко и в основном лишь в небольших центрах и провинциальных городах.

Среди недостатков арбитража в КНР Мария Кукла отмечает «необходимость привлечения китайских юристов, ограниченный доступ иностранных юристов к участию в процессе и риск применения китайского права в непрозрачной интерпретации». Кроме того, указывает Александр Костин, если в соглашении не установлено иное, то разбирательство в китайских арбитражных центрах ведется на китайском языке, что может затруднить поиск арбитра и коммуникацию с секретариатом. По его словам, важно учитывать «особенности менталитета китайских коллег и культуры общения». «В связи с бюрократическими процедурами существует риск затягивания как самих судебных процессов, так и исполнения судебных решений»,— предупреждает Александр Молотников.

Диана Лисунова, Анна Занина