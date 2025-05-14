В Черноземье 15 мая будет облачно и дождливо, от +3°С до +18°С

В четверг, 15 мая, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +3°С до +18°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков, а температура составит до +5°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +17°C.

В Воронеже в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Ночью — до +5°C. Днем — до +18°C.

В Курске ночью будет ясная погода, без осадков, а температура составит до +4°C. Днем прогнозируется облачность и небольшой дождь, +17°C.

В Липецке в течение суток ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью — до +4°C. Днем — до +18°C.

В Орле ночью ожидаются облачность с прояснениями, без осадков, до +3°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +17°C.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность с прояснениями, до +4°C. Днем синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +18°C.

Егор Якимов