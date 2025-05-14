FIA смягчит наказания за нецензурную лексику

Международная автомобильная федерация (FIA) смягчила наказания за использование обсценной лексики, сообщается на сайте организации.

Базовый максимальный штраф был снижен вдвое — с €10 тыс. до €5 тыс., при этом для чемпионатов мира (в этот перечень входит и «Формула-1»), в которых применялся дополнительный коэффициент, снижение еще более существенное. По новым правилам стюарды также должны будут варьировать наказания в зависимости от условий, в которых находятся пилоты в момент нарушения. Выделяется два вида условий: контролируемые (например, на пресс-конференции) и неконтролируемые (например, на треке).

В релизе также сказано, что оскорбления официальных лиц теперь будут влечь за собой спортивные санкции, а не штрафы; дискриминационные комментарии будут «по-прежнему жестко пресекаться».

Говоря о поправках, внесенных в кодекс FIA, глава FIA Мохаммед бен Сулайем сообщил, что, «как бывший гонщик, не понаслышке знает», «с какими эмоциями приходится сталкиваться во время соревнований».

Изменения были приняты после нескольких эпизодов, когда недовольны наказаниями были сами гонщики. В конце апреля господин бен Сулайем сообщил, что получил «конструктивные предложения» от некоторых пилотов.

Роман Левищев