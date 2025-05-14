Бывший сотрудник Минобороны получил шесть лет за взятки

В Москве 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику Минобороны полковнику запаса Дмитрию Фомину. Он обвинялся в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 236 УК РФ) и получил шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его воинского звания и запретил занимать должности на государственной гражданской службе на три года. Бывший офицер вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников Минобороны полковников запаса Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина было возбуждено военным следственным управлением по Москве в прошлом году, затем материалы были переданы в центральный аппарат военного следствия. Сначала в деле был один эпизод получения офицерами взятки, затем их стало три. Речь в деле шла о получении фигурантами денег от заместителя гендиректора АО «Оборонтест».

По версии следствия, в 2016 и 2022 годах управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны и АО «Оборонтест» заключили два госконтракта на выполнение работ для нужд военного ведомства в рамках исполнения гособоронзаказа. Их общая стоимость составила 1,5 млрд руб. «С июня 2023 по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили от взяткодателя на общую сумму 7,71 млн руб. за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе»,— сообщало ранее Главное военное следственное управление СКР.

Ранее было рассмотрено и дело Андрея Чекмазова, но он получил семь лет колонии.

Александр Александров