Новый эпизод появился в деле экс-директора нижегородского детдома

В уголовном деле бывшего директора нижегородского детского дома «Надежда» Михаила Жинько, подозреваемого в превышении полномочий, выявлены новые обстоятельства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2022 году Михаил Жинько без торгов заключил 14 контрактов на капремонт детдома на сумму 4,7 млн руб. с ООО «Надежда-НН», директором которого является его дочь. По закону подрядчика нужно было определять по результатам открытого аукциона. Выполнять работы Михаил Жинько поручил сотрудникам детдома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий»).

Как писал «Ъ-Приволжье», 76-летнего директора задержали в феврале 2025 года по подозрению в превышении полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что он раздал закрепленные за детдомом участки под строительство более 600 частных гаражей. Ущерб оценивается в 7 млн руб.

Елена Ковалева