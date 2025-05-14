Единая лига ВТБ стала российской

Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, в соревновании больше не останется иностранных команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что «Астана» «в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами» и будет вынуждена взять «каникулы» от участия в турнире сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. «В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой молодежной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим», — приводит слова главы лиги пресс-служба краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

В текущем сезоне «Астана» заняла последнее, 12-е место в регулярном чемпионате, одержав всего 2 победы в 44 матчах.

По итогам прошлого сезона о «приостановке» участия в турнире сообщил «Минск». После сезона-2021/22 лигу покинули эстонский «Калев» и польская «Зелена Гура».

Роман Левищев