МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ

Временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина вызвали в эстонский МИД и вручили ноту о нарушении воздушного пространства страны. По утверждению Таллина, 14 мая российский самолет пролетел над Финским заливом, к северу от полуострова Юминда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный инцидент, который никоим образом неприемлем»,— написал глава эстонского МИДа Маргус Цахкна в соцсети X. Российская сторона эти обвинения не комментировала.

20 марта временная поверенная в делах Эстонии в Москве Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России из-за инцидента с осквернением могильных плит советских военных в Таллине. Москва потребовала от эстонских властей провести расследование.

Лусине Баласян