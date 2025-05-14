«Важны не санкции, а позиция»

ЕС одобрил 17-й пакет антироссийских санкций. По предварительным данным, Европа продолжит принимать меры против так называемого теневого танкерного флота России. Кроме того, Евросоюз намерен расширить список тех, кто способствует обходу уже введенных рестрикций и причастен к дестабилизации ситуации вокруг Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешний пакет имеет больше символическое значение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Послы ЕС согласовали очередной 17-й пакет антироссийский санкций. Что характерно, Венгрия и Словакия на этот раз не противились и поддержали новые ограничительные меры без каких-либо дополнительных условий. Роберт Фицо объяснил это тем, что санкции, по сути, вещь бесполезная, России они особых неприятностей не доставляют, так что можно позволить себе уважить партнеров по ЕС, мол, нравится им, пусть продолжают вредить себе самим. Впрочем, так может показаться, что господин Фицо пытается как-то оправдаться за свой визит в Москву 9 мая. Как известно, руководство ЕС было против, а страны Балтии и вовсе отказались пропустить самолет словацкого премьера.

Что касается Виктора Орбана, он всегда старался не переходить красной черты в отношениях с Брюсселем. Тем более что оппозиция в Венгрии не сидит сложа руки, ее рейтинги растут. К слову, президент Сербии Александр Вучич по возвращении из российской столицы клятвенно заверил руководство Евросоюза о неизменности европейского выбора своей страны. Что касается самих санкций, как пишут СМИ, в основном они нацелены на так называемый российский теневой танкерный флот и на те страны, которые позволяют все эти рестрикции обходить. Суть в том, что важны не сами санкции, а позиция — объединенная Европа по-прежнему солидарна с Украиной и осуждает Россию. Это больше имиджевое политическое мероприятие, нежели попытка причинить реальный вред экономике.

Хотя что бы там ни говорили, ничего хорошего они Российской Федерации не сулят. Кроме того, Европа — очень выгодный рынок, и не все дружественные РФ страны готовы на этот счет рисковать. Как бы то ни было, по факту получается, что и Фицо, и Орбан также следуют в недружественном фарватере европейской политики. Что еще важно отметить, Фридрих Мерц приступил к работе и сходу демонстрирует жесткие подходы, в отличие от предшественника Олафа Шольца. Новый канцлер Германии буквально требует от Владимира Зеленского не идти на невыгодные компромиссы и призывает ввести уже наконец те самые уничтожающие санкции.

Впрочем, все эти громкие заявления не мешают свободной и демократической Европе активно закупать российский газ. Несмотря на обещания полностью от него отказаться.

Вместе с тем бывшие партнеры признают, что без Америки они пока что не могут полноценно противостоять угрозе с Востока. Однако можно попробовать зайти несколько с другой стороны, например, расширить партнерство с Китаем. Впрочем, не будем отходить от темы. 17-й пакет сформирован. С высокой долей вероятности за ним последуют 18-й, 19-й и 20-й. Подобная перспектива, честно говоря, не дает повода для радостных чувств. Санкции не остановить, их поток не иссякает. Хотя, конечно, что-то может и измениться, но пока мы этого не наблюдаем.

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Дмитрий Дризе