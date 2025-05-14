Директор ИРИТ-РТФ рассказал о сложностях внедрения ИИ в IT-сфере

Внедрение искусственного интеллекта в сфере IT уже сейчас заметно изменило образование и бизнес, рассказал директор Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге. По его словам, сейчас студенты зачастую пишут работу с помощью ИИ быстрее, чем ее проверяют преподаватели, а многие студенты не хотят учиться, потому что «все есть в интернете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Обабкова, преподаватели тоже могут применять технологии искусственного интеллекта в образовании. Так, тесты могут быть сгенерированы индивидуально, чтобы учащиеся не делились ответами на них, а нейросеть может помогать в решении задания или быть собеседником, который сможет проверить знания. Наконец, преподаватели и сами могут использовать возможности искусственного интеллекта для проверки работ.

Помимо этого, серьезное влияние ИИ-инструменты оказали и на рынок бизнеса, рассказал директор ИРИТ-РТФ. Если раньше на создание прототипа у IT-стартапа уходило несколько месяцев или больше, то сейчас это можно сделать без участия разработчиков за несколько дней. Как отметил господин Обабков, подобные решения поднимают вопросы об интеллектуальной собственности, создают дополнительные сложности для конкуренции. В то же время, ИИ создает новые задачи, под которые в скором времени появятся специалисты, добавил он.

Илья Обабков отметил рост спроса на специалистов в сфере IT. В ответ на этот запрос с 2018 года число учащихся ИРИТ-РТФ увеличилось с 2,5 тыс. до 7 тыс. человек без снижения проходного балла. Университет добавил в программу спецкурсы по выбору и практикум у промышленных партнеров каждый семестр.

Анна Капустина