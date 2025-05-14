В Новосибирске отменен тендер на корректировку схемы развития метрополитена

Аукцион по поиску подрядчика для корректировки генеральной схемы развития метрополитена в Новосибирске за 154 млн руб. отменен. Соответствующая информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ГИС ЕИС). Основанием для этого стало решение заказчика - МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» («УЗТиИС»). Итоги аукциона должны были подвести 15 мая.

Изначально тендер был объявлен в конце марта 2025 года за 205 млн руб., однако позже он был отменен по жалобе участника — АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (АО «ЛМГТ»). По мнению заявителя заказчик несправедливо указал предельное минимальное значение стоимости договоров, подтверждающих опыт выполнения работы, в размере не менее 150 млн руб.

«Такой порядок оценки лишает потенциального участника закупки получить соответствующее количество баллов при наличии опыта выполнения работ, что противоречит общим принципам законодательства о контрактной системе в сфере закупок, не позволяет выявить лучшие условия исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников закупки, имеющих опыт, менее установленного предельного минимального значения», - говорится в решении комиссии УФАС по Новосибирской области.

Согласно техническому заданию, изменение генеральной схемы метрополитена Новосибирска необходимо для последующей разработки проектной документации перспективных линий, в том числе Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная».

Лолита Белова