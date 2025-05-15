Страхование грузов адаптируется к новым условиям

Быстро меняющийся логистический рынок и активное применение различных схем мошенничества увеличивают риски для бизнеса. В роли защитного инструмента, позволяющего минимизировать потенциальные убытки, выступает страхование. Объем этого рынка за 2024 год вырос на 31,2%, до 52,4 млрд рублей, согласно данным Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские страховщики начали предлагать расширенные пакеты, охватывающие не только традиционные риски, но и так называемые гибридные угрозы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Российские страховщики начали предлагать расширенные пакеты, охватывающие не только традиционные риски, но и так называемые гибридные угрозы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Увеличение зон покрытия

За последние два года рынок страхования грузоперевозок в России значительно трансформировался под влиянием логистических, технологических и геополитических факторов. Один из драйверов — изменение маршрутов, в частности, развитие альтернативных коридоров через Китай, Казахстан, Иран, Каспийское и Черное моря. «Такие цепочки поставок достаточно длительные во времени и сложные по документам. Страховщики адаптировались к новым условиям и научились урегулировать убытки с учетом этих особенностей»,— отметили в ГК «Зетта Страхование».

Глобальная повестка отражается и на потребностях клиентов, занимающихся перевозками внутри страны, отмечает исполнительный директор компании «Согаз» Анар Бахшалиев. «Так, геополитическая повестка, которая сопровождается напряженностью (Черное и Красное моря, Аденский залив), приводит к трансформации страховых продуктов для внутренних наземных перевозок. Видим, как клиенты все чаще просят включить в страховое покрытие "военные" риски, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов»,— комментирует господин Бахшалиев.

«Российские страховщики начали предлагать расширенные пакеты, охватывающие не только традиционные риски, но и так называемые гибридные угрозы. В ответ на рост авиа- и межтерминальных перевозок появились продукты, ориентированные на узкие сегменты: например, страхование авиационных партий внутри России или страхование на коротких логистических плечах между фулфилмент-центрами»,— комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Рост интереса к страхованию при авиадоставке подтверждают в ГК «Деловые Линии»: «По итогам прошлого года спрос на авиаперевозки увеличился на 20%. Наиболее активно развиваются направления доставки с Дальнего Востока, Сибири и Урала в центральную часть России». Поэтому компания в марте начала предлагать в составе экспедирования услугу по организации страхования сроков авиадоставки по большинству направлений: при задержке перевозки даже на один день от заявленного срока можно получить компенсацию от страховой компании в размере стоимости транспортных услуг.

В тесном взаимодействии с маркетплейсами

Главным драйвером рынка страхования грузов стал стремительный рост электронной коммерции, особенно на фоне расширения маркетплейсов, акцентирует госпожа Косарева. Компании, работающие на платформах Ozon, Wildberries и других, начали активнее страховать грузы, поскольку потери при повреждении или утере товаров стали сказываться на маржинальности. «В ответ на спрос появились цифровые страховые продукты, встроенные прямо в интерфейсы маркетплейсов или логистических платформ, что упростило процесс страхования и повысило его доступность для малого и среднего бизнеса»,— указывает эксперт.

В ГК «Деловые Линии» также обеспечили своим клиентам возможность заказать организацию страхования при доставке грузов в маркетплейсы и торговые сети. Теперь услуга организации страхования сроков доставки доступна для поставщиков не только Ozon, но и Wildberries. Кроме того, можно заказать организацию страхования рисков штрафных санкций, выставленных площадками при перевозке сборных грузов (LTL), рисков убытков и штрафных санкций контрагентов при перевозке выделенным транспортом (FTL). Благодаря этому клиент получает финансовую защиту: в частности, при выставлении штрафа может быстро вернуть деньги в оборот.

«Популярна услуга по организации страхования сроков. Данная услуга позволяет покрыть затраты на перевозку, если груз задержался более чем на день с учетом особенностей работы маркетплейсов. Уникальность сервиса заключается в том, что организуется страхование конкретной даты доставки. Современные страховые решения позволяют автоматизировать процесс, сократив до минимума время от страхового случая до выплаты. Для клиентов важно в более короткие сроки вернуть денежные средства в оборот. Поэтому для наших клиентов мы выбираем страховые компании, которые обеспечивают сроки урегулирования претензий, включая рассмотрение и выплату возмещения, до двух дней»,— пояснили в ГК «Деловые Линии».

Крупные маркетплейсы, Ozon и Wildberries, тестируют продукты, созданные в коллаборации со страховыми партнерами. «Идет активное вовлечение селлеров в страхование рисков логистики. Ожидается, что услугами от платформ будут пользоваться больше половины продавцов. Развивают предложения по страхованию грузов для селлеров маркетплейсов и банки. Первым примером на рынке стал "Сбер", который внедрил эту услугу для своих клиентов в конце 2024 года»,— рассказали в ГК «Зетта Страхование».

Легкость за счет технологий

В целом драйвером рынка страхования грузоперевозок становится цифровизация, отмечают в пресс-службе «Страхового дома ВСК». «Последнее время активно внедряется API-интеграция между крупными логистическими компаниями и страховщиками, которая позволяет оперативно заключить договор страхования, реализовать бесшовный клиентский путь»,— поясняют там.

Изменения в маршрутах поставок и усложнение логистических цепочек стимулируют игроков рынка активнее внедрять современные технологии и инструменты управления рисками. «В частности, алгоритмы, построенные с учетом анализа больших данных, позволяют оперативно оценивать вероятность возникновения страховых случаев и предлагать оптимальные условия страхования»,— рассказывает руководитель дирекции корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян.

По ее словам, для оценки и управления рисками страховщики активно используют инструменты для анализа больших объемов данных и машинное обучение. Удобный инструмент для компаний-клиентов — онлайн-платформы страхования грузов: они позволяют управлять полисами в режиме реального времени. «Наиболее популярны онлайн-калькуляторы, которые помогают быстро посчитать стоимость полиса, и личный кабинет по страхованию грузов со всей информацией о действующих и ранее заключенных договорах, а также о страховых выплатах. Страховщики создают специальные программы под определенный сегмент грузов или для конкретных транспортных компаний»,— делятся в ГК «Зетта Страхование».

«Инструментарий страховых компаний расширяется продуктами на базе искусственного интеллекта. Большей частью — на уровне экспериментов. Страхование грузов следует за логистикой, обеспечивая простоту доступа к страховой услуге. Сейчас практически на любом корпоративном или отраслевом портале в сфере логистики можно найти интегрированную услугу по страхованию. Можно в онлайне сделать расчет премии и оформить страховой полис. За счет этого прирост в сфере страхования грузов исчисляется последние два года двузначными показателями»,— добавили в «Совкомбанк Страховании».

Екатерина Косарева говорит, что выросло внимание к качеству договоров страхования. «Многие договоры, особенно с участием малого бизнеса, долгое время были оформлены без должной детализации — с типовыми условиями, которые плохо покрывали реальные риски. Сейчас участники рынка стремятся к более точному формулированию исключений, описанию логистической цепочки, идентификации груза, определению момента перехода рисков. Это особенно важно в случае цифровых договоров, где роль юристов возрастает при возникновении спорных ситуаций»,— отмечает эксперт.

Проблемы и решения

Вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Владимир Тарасов обращает внимание, что наиболее распространено страхование «от всех рисков». Такой полис обеспечивает защиту от повреждений груза по любым причинам и от хищения. Распространены и варианты страхования «Частная авария» и «Без ответственности за повреждения».

Актуальна проблема мошенничества. Каждый третий случай мошенничества со страхованием грузов связан с инсценировкой страховых событий, сообщала пресс-служба цифровой платформы Zunami («Инносети») по итогам мониторинга работы за 2024 год. «Если раньше можно было определить потенциальное мошенничество только по одному признаку, например, по завышенной стоимости, то сейчас все стало гораздо сложнее. Уже нельзя сказать, что есть какой-то один ярко выраженный критерий для той или иной схемы. Необходимо анализировать сразу несколько сработавших атрибутов в группах и систематизировать мошеннические модели»,— отметил в аннотации к исследованию генеральный директор разработчика платформы Артем Ефимов.

Перспективы развития

Согласно оценкам «СберСтрахования», автоматизация процесса страхования грузов станет ключом к успеху на фоне растущей на страховом рынке конкуренции. Цифровизация позволит страховщикам предлагать более персонализированные и эффективные продукты. «Ожидаем, что в 2025 году темпы роста рынка страхования грузов могут замедляться, что связано с завершением процесса перестройки международной торговли 2023–2024 годов»,— подытожили в компании. Однако в долгосрочной перспективе динамика останется положительной, уверены там. Главными трендами на рынке страхования грузов в ближайшее время будут страхование грузов онлайн и специализированные программы для защиты товаров, продаваемых на маркетплейсах.

Кроме того, по словам Екатерины Косаревой, на горизонте — переход к более гибкой юридической конструкции страхования, включающей опционы, отсроченные выплаты, комбинированные схемы с элементами самострахования для крупных участников рынка.

Алла Михеенко