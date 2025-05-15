Потребность в кадрах выросла в полтора раза

Ситуация со спросом на рынке труда в транспортно-логистической сфере Санкт-Петербурга за пять лет заметно изменилась. Если в начале 2020 года петербургские работодатели, связанные со сферой транспорта, искали около 7,6 тыс. разных работников, то в начале 2025 года спрос на персонал в отрасли вырос сразу на 162%. С начала года число вакансий, связанных с транспортом и логистикой в городе, превысило 20 тыс.

Такие данные приводит hh.ru. Сильнее всего в разрезе отрасли за пять лет спрос вырос на курьеров: сразу в шесть раз, то есть прирост новых вакансий в начале 2025 года составил 615% относительно 2020 года. По итогам первого квартала 2025 года петербургские работодатели искали более 3,4 тыс. курьеров (в первом квартале 2020 года таких вакансий было около 400). На втором месте по росту спроса за пять лет оказались упаковщики и комплектовщики (+290% вакансий), на третьем — кладовщики (+251%). Данная ситуация напрямую связана с развитием e-commerce и с ковидными ограничениями, которые были введены уже в начале 2020 года и потребовали глобальной перестройки транспортной сферы и доставки.

Примечательно, что за пять лет петербургский бизнес сильно нарастил спрос и востребованность руководителей отделов логистики. Так, если в начале 2020 года таких вакансий были единицы, то в начале 2025-го — уже более 200. Подобное изменение спроса говорит о структурном изменении отрасли, реальном развитии и расширении транспортных служб в компаниях.

В разрезе динамики дохода тоже есть существенные изменения: сильнее всего предлагаемый доход вырос в вакансиях для курьеров: с 34,9 до 141,3 тыс. рублей (рост в три раза, или более чем на 300%). Медиана предлагаемой зарплаты в целом по сфере транспорта и логистики в Петербурге за пять лет выросла с 54,4 до 97,8 тыс. рублей (+80%).

Структурные изменения рынка труда, а также просто физическая нехватка кандидатов породили кадровый дефицит, и особенно это заметно на самых востребованных профессиях в отрасли. Так, если в 2020 году на одну вакансию курьера претендовали 22 человека, то теперь лишь четыре. В профессии упаковщика чуть лучше: было семь резюме, стало четыре резюме на вакансию. А вот среди водителей ситуация иная: в 2020 году на одну вакансию приходилось 8,4 резюме, а сейчас уже 11. При этом данные показатели для этой профессии укладываются в норму по рынку труда.

Изменилась за пять лет и структура спроса у петербургского бизнеса: если в 2020 году наибольшая доля вакансий приходилась на водителей (36% рабочих мест от всего объема), то сейчас на первом месте по доле вакансий — упаковщики (21%). А вот водители на втором месте по доле вакансий: 19% от всего объема по отрасли в 2025 году.

Впрочем, данные другой компании по подбору персонала — SuperJob — показывают, что за последний год ситуация изменились. Согласно данным компании, количество вакансий в транспортно-логистической отрасли снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом, при этом число резюме выросло на 12%.

Кирилл Косов