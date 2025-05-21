Сегодня исполняется 65 лет первому вице-президенту Федерации водных видов спорта России, четырехкратному олимпийскому чемпиону по плаванию Владимиру Сальникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владимир Сальников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Владимир Валерьевич! От всего спортивного сообщества поздравляю Вас с 65-летием! Вы не только легендарный спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион и член Международного Зала славы плавания, но и выдающийся спортивный руководитель. Более 30 лет Вы успешно развиваете водные виды спорта в России и в мире: от вице-президента Федерации плавания СССР до президента Всероссийской федерации плавания и первого вице-президента объединенной Федерации водных видов спорта России. Ваша работа в исполкоме ОКР и международных спортивных структурах — это по-настоящему весомый вклад в мировой спорт. Желаю вам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»