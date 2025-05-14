Москалькова: в зоне СВО нашли более 6 тысяч пропавших без вести бойцов

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что ее аппарат совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) выяснили судьбу более 6 тыс. пропавших без вести на СВО российских бойцов. В помощь Минобороны аппарат господи Москальковой разработал алгоритм взаимодействия с уполномоченным по правам человека Верховной Рады и МККК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших»,— сказала госпожа Москалькова в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Москальковой, МККК и сотрудники украинского уполномоченного по правам человека посетили уже более двух тыс. российских военнопленных на Украине. Им оказали необходимую медицинскую помощь и передали посылки от близких.

В конце 2024 года глава делегации МККК в РФ Борис Мишель рассказал, что организация рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине. В число входят военные с обеих сторон.

О поиске пропавших без вести в результате российско-украинского конфликта — в интервью Бориса Мишеля.

Екатерина Отрашкевич