Умер основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин

Основатель торговой марки кондитерской и кулинарной продукции «У Палыча» Андрей Сульдин умер 13 мая в Самаре в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в компании.

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Фото: Соцсети Андрея Сульдина Андрей Сульдин

Фото: Соцсети Андрея Сульдина

По данным «Волга Ньюс», прощание с господином Сульдиным состоится 15 мая с 12:00 до 13:00 мск в зале прощаний на ул. Борской.

Знаменитый бизнес Андрея Сульдина начался с открытия кафе в 1991 году. Его господин Сульдин назвал по своему отчеству — «У Палыча». После кафе переросло в ресторан, а ресторан — в торговлю пельменями на вынос. Торты компания начала выпускать в 1997 году.

В последние годы бизнес находился не в собственности господина Сульдина. Основатель продал свою долю, компанию выкупили инвесторы. В 2024 году более 400 магазинов «У Палыча» были представлены в 23 субъектах РФ. Производство расположено в Москве и Самаре.

Екатерина Отрашкевич