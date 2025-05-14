«Абрау-Дюрсо» в 2024 году нарастил турпоток на 20%

Курорт «Абрау-Дюрсо» в 2024 году посетили порядка 600 тыс. туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году, сообщила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По ее словам, 20% турпотока пришлось на индивидуальных туристов. В основном путешественников интересует энотуризм и экскурсионная программа.

Средний чек туриста в Абрау-Дюрсо в 2024 году составил около 13 тыс. руб., в ресторане курорта — около 2,5 тыс. руб. В туристическом сезоне 2025 года сумма среднего чека увеличится на 10%. При этом увеличения турпотока в «Абрау-Дюрсо» не планируют — в этом году на курорте ожидают то же количество туристов, что и в прошлом.

По оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, по итогам 2024 года винодельни региона посетили около 1 млн человек — вдвое больше, чем в 2023 году. Энотуризм развивается в Новороссийске, Анапе, Геленджике и других районах на Кубани. При этом отечественные винодельни делают упор на классические сорта винограда.

Алена Воробьева