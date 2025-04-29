Розничные продажи всех категорий вин, а также спиртного на основе плодов и ягод в первом квартале 2025 года снизились год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Реализация плодовой алкогольной продукции в январе—марте сократилась сразу на 73,2%, до 797,7 тыс. декалитров (дал). Ликерные вина показали падение на 8,8%, до 226,7 тыс. дал. Игристые вина потеряли 4,9%, до 5,14 млн дал, виноградные — 2%, до 12,98 млн дал. Главный винодел Olymp Winery Вячеслав Зотин говорит, что тенденция наблюдается последние полгода из-за роста цен на вина.

Вячеслав Зотин

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«В течение последних шести месяцев наблюдается значительный переток винных покупателей в слабоалкогольные напитки, в основном в категорию пива. Это связано с ростом цен на вино в целом. В июне прошлого года произошло очередное повышение таможенных пошлин на алкогольную продукцию из недружественных стран, а местные виноделы вынуждены повысить стоимость продукции из-за подорожания сырья для виноделия.

По моему мнению, покупатель не смог адаптироваться к повышению стоимости вина и выбрал более доступный для себя продукт.

В целом наблюдается спад по всем категориям винной продукции. Потребителю не хватило разнообразия на винной полке. Полюбившийся импорт сократился и подорожал, а наши производители не смогли восполнить этот пробел. Мы по-прежнему производим вино из того винограда, который высадили в предыдущие годы. Но тогда не стояла задача сделать пино гриджио или просекко, поэтому делали упор на классические сорта винограда и в большей степени красные. А сегодня рынку нужны эти вина. Они были востребованы на протяжении многих лет и завозились огромными партиями из-за границы. Когда импорт сократился, мы поняли, где освободилась ниша и на что надо делать упор.

Я считаю, что в этом квартале ситуация выровняется. Сейчас у российских производителей очень большие возможности, и виноделы быстро приспосабливаются к нынешним вызовам. Многие винодельни уже выпустили аналогичные вина, но под другими названиями. Кстати, стоимость этой продукции намного ниже, чем импортной. Остается дождаться того момента, когда потребитель их распробует и будет доверять российскому вину».