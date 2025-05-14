На Ставрополье 75-летний водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с грузовиком

В Благодарненском округе произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2107» и грузовика «Скания». Водитель «Жугулей» 75-летний местный житель погиб на месте, его 74-летняя пассажирка госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария произошла на 64-м км автодороги «Светлоград-Благодарный-Буденновск».

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», направлявшийся из Светлограда в Благодарный, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время движение по трассе частично ограничено. Объезд организован по полевой дороге вблизи места аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Николай Аксенов