В Думе предложили оказывать беженцам и переселенцам бесплатную юридическую помощь

Группа депутатов, включая Петра Толстого, Василия Пискарева и Ирину Панькину (все — «Единая Россия»), внесла в Госдуму законопроект, расширяющий право на получение бесплатной юридической помощи. Согласно инициативе, рассчитывать на льготу смогут «вынужденные переселенцы» и беженцы.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на лиц, эвакуированных или самостоятельно покинувших место жительства «в связи с проведением специальной военной операции». Речь идет о жителях Украины, а также российских регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В ряде субъектов, добавили депутаты, возможность получения такой помощи уже предусмотрена. Всего на 1 января 2025 года, ссылаются парламентарии на данные Росстата, в России состоят на учете 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и 9,86 тыс. получивших временное убежище. «Большая часть беженцев и эвакуированных граждан нуждаются в оказании им бесплатной юридической помощи по вопросам различного характера»,— констатируют авторы законопроекта. В числе таких вопросов — как получить российское гражданство, куда обратиться для получения временного и постоянного жилья, как устроить ребенка в детский сад или школу, как устроиться на работу и др.

Эмилия Габдуллина